Andrea Brillantes On Her Recent Breakup: 'Nagmahal ako nang totoo'

In case you haven't heard, Andrea Brillantes recently made headlines following her breakup with basketball star Ricci Rivero. The split was confirmed after weeks of speculation, which all began with the actress allegedly not ~greeting~ her ex-BF on his birthday last May.

Andrea has kept mum about the breakup as she's booked and busy promoting her new series Drag You and Me. During a recent guesting on Magandang Buhay, however, the actress opened up about the current *state* of her heart.

"Ako po kasi, aminado ako na since ang bago-bago pa lang po talaga ng lahat, at alam mo yun, naging totoo kasi sa akin lahat. Ako, nagmahal ako nang totoo, hindi ko 'yon male-let go agad-agad," she shares.

"So hindi ko masababing malaya ako ng 100% kasi may mga bagay pang ayaw ko pang pakawalan and may mga bagay pang na pino-process ko pa. Kasi ganun naman talaga. Normal lang naman na dapat ay namnamin ko ang mga feeling na ito para makapag-heal ako nang maayos. Ayaw ko naman maging pretentious na maki-trend lang na I'm unbothered. Aminado ako na nakakaramdam ako kasi tao pa rin po ako."

While the actress admits that she's still in the mourning stage of her healing journey, she's thankful for everything she has right now.

"Nandun pa ako, pero pinipili kong maging masaya. Kahit gusto kong magsalita ay pinipili kong wag na lang para walang gulo," she explains. "Kahit ang dami kong gustong gawin ay pinipili kong piliin na lang ang sarili ko at mag-focus sa kung ano ang mayroon ako at sa mga taong nagmamahal sa akin."

