Cherry Pie Picache Reveals How She Dealt With A Young Star Who Has An *Attitude Problem*

Talent, connections, and good looks may help your star shine brightly, but it’s imperative that you also work hard and keep a good attitude if you want to make it big. This is why veteran actress Cherry Pie Picache managed to last as one of the longstanding actresses still active in the local entertainment scene, crediting most of her success to her excellent work ethic.

However, unlike her, not everyone knows the value of keeping things professional. In an interview, Cherry Pie shared that she had a past encounter with an unprofessional star. Without naming names, she opened up, “Basta in general, oo, may nae-encounter ako na I think hindi nila nare-realize yung importance of knowing, I mean yung senior sa kanila.”

She didn’t let the opportunity slip, schooling the star to treat co-workers better. “Hindi ako nangingimi, hindi ako nagdadalawang-isip na turuan at pagsabihan sila. Lalong-lalo na pag kasama namin.”

Sharing how her generation of actors were trained before, she continued, “Like ako, ang training namin, old school, kay Tita Glo [Gloria Romero], pag may kasama kaming senior, never namin pababayaan na mauna sila sa set.

“Laging dapat una kami, bago sila. Ganun yung training namin. Yun ang natutunan ko kina Direk Joel [Lamangan], kina Direk Peque [Gallaga], yung mga ganun, di ba?”

Her concern wasn’t met positively by the said young star, so she just shrugged everything off. “Ako, hindi ako nangingiming… pero pag wala nang pag-asa yun, hindi ko na lang pinapansin. Tutal, wala naman siya masyadong mapupuntahan. I mean, kung may potential, tuturuan ko yun, pagtitiyagaan ko yun. Bibigyan ko ng ano, pero kung wala naman at alam mo kung bakit siya nandudun, parang hayaan na lang.”

Cherry Pie also mentioned one time when she called out a younger actor who didn’t know National Artist Lino Brocka. She said, “Di ba, merong isang insidente na ang isang bata hindi kilala si Direk Lino Brocka, nagagalit din ako doon. Na parang, ‘Ha? Who’s Lino Brocka ba?’

“At that time… that was about 10 years ago, nasaktan din ako dun. Kasi katulad ako, lumaki ako, yun ang mga hinahangaan ko. Yun ang nag-inspire sa akin, ang nag-encourage, di ba? Natuto ako sa kanila, di ba? So, parang ang sakit-sakit sa loob na ngayon, parang hindi nila nakikita yung… walang respeto, di ba, sa mga senior actors.

“Na gusto kong sabihin sa kanila, ‘Alam niyo, hindi forever yan, ang talent that God-given sa inyo, it should always be coupled with good attitude.’

“Pagbigay-galang, katulad sa inyo as journalist, yung mga bata ngayon na walang galang sa inyo na hindi nila alam kung ano yung kinarve niyo sa industry, di ba, nakakasakit? Kahit saang industriya naman.”

