Wow, Herlene Budol Is Planning To Compete At An International Beauty Pageant

After placing first-runner-up at the Binibining Pilipinas pageant, Herlene Budol is planning to compete on the international beauty pageant stage!

The news was announced by Herlene's manager, Wilbert Tolentino, who made an appearance alongside "Hipon Girl" at her homecoming event in Angono, Rizal on August 5.

Wilbert announced, "Humingi ako ng basbas sa Binibining Pilipinas at naghahanap ako ng international pageant na ilalaban ko pa rin si Herlene at gagamitin pa rin niya ang wikang Tagalog dahil ito ay isang marka para sa kanya dahil cine-celebrate natin ang Linggo ng Wika ngayong buwan."

Continue reading below ↓

Herlene's manager said that the comedienne-turned-beauty queen will continue her showbiz career with many endorsements planned.

"Sobrang proud ako kay Herlene dahil dumating siya sa buhay ko, unang pinag-usapan namin na dapat may core value kami na may commitment," Wilbert continued. "Sobrang committed niya at dedicated siya dito sa pageant na i-nembrace niya kaya deserve niya na tulungan ko siya."

Herlene said that being the first-runner-up of Binibining Pilipinas is already a huge deal for her and reiterated that she'll soon join international beauty pageants. She said, "Isisigaw ko ho doon at handang-handa na ho ako sumigaw ng 'Pilipinas!'"

Herlene, who previously said that she won't learn English for the Binibining Pilipinas pageant, added, "Dahil Pilipino po ako, proud po ako na magsasalita ako ng wikang Pilipino. Taglish man po, bobo man po sa inyong paningin, ay para sa akin, hindi lang pala po basehan ang pag-English pagdating sa katalinuhan dahil basta po malawak yung pag-iisip natin at ang storya po ng bawa't isa ay 'yun po ang inilalaban."

Continue reading below ↓ Recommended Videos

MORE ON HERLENE'S PAGEANT JOURNEY:

Herlene Budol Left 'Speechless' As She Becomes An Official Bb. Pilipinas Candidate

Wow, Bb. Pilipinas Candidate Herlene Budol Just Won A Special Beauty Award

Herlene Budol Won ~*So Many*~ Awards At The Binibining Pilipinas 2022 Pageant