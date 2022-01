Here's How Mark Escueta Inspired Jolina Magdangal To Achieve Her Biking Goals

Jolina Magdangal recently shared in an Instagram post how her husband Mark Escueta has inspired her to achieve her biking goals despite the fear of the ongoing pandemic.

Posted on January 21, Jolina shared, "Noong dumating naman ang Omicron, ang dami na naman naming kakilala at kaibigan, relatives at pati iba sa family ay nag-positive. Sobra na naman ako natakot at minsan sa dami ng iniisip, mas wala tuloy nagagawa. Pero dapat huwag magpatalo sa takot, dapat mas lalong magpalakas lalo na para sa pamilya."

The Magandang Buhay host said she pushed herself to go biking again after not being able to do so in a while. She wrote, "Noong Tuesday nga, halos kalahati ata ng 10 kilometers antok na antok talaga ako at 'di alam paano nairaos yung antok. Pero pagpatak ng Wednesday, mag-push pa dahil mas malayo narating namin mag-asawa. At dahil doon, madami din kaming napag-usapan na plano at ideas para sa buong family, lalo na sa mga bata."

Jolina gave a special shout-out to Mark for inspiring her to achieve her goals. "Shoutout ko lang po ang asawa ko @markescueta kasi 'di ko din mapu-push sarili ko kung hindi ako nainspire sa kanya. At isa palang ang pagba-bike sa mga bagay na ginagawa niya," she wrote.

Meanwhile, Mark shared how proud he is to have a wife who loves biking just as much as he does. "Salamat, Lord sa mga oras na ganito. Salamat lagi niyo po kaming ginagabayan sa bawat pagsubok at tagumpay sa buhay. Salamat binigyan niyo po ako ng asawa na mahilig din mag-bike!"