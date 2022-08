Julia Montes Pens The Sweetest Appreciation Post For Coco Martin As 'Ang Probinsyano' Ends Its 7-Year Run

Julia Montes took to Instagram to pen a super sweet appreciation post for her leading man Coco Martin as Ang Probinsyano aired its final episode on August 12.

Posting a photo of Coco in character as Cardo Dalisay, Julia wrote, "Sa 7 na taon na itinakbo ng Probinsyano, isa at ikaw ang napakalaking parte ng success ng buong show."

She continued, "Sa dedikasyon, pagmamahal, at sipag na binigay mo sa show, isang karangalan na mapanuod kang matrabaho sa FPJAP. Saludo ako sa puso na binigay mo sa lahat ng ginagawa mo."

Julia added, "Mula sa pangrap lang noon, ngayon naisakatuparan mo na ang pag-didirek at ang totoo ay higit pa ang binibigay at pinapakita mo."

Ending her post, Julia expressed how proud she is of Coco's achievement: "Proud na proud ako sa'yo. Congratulations, aming Cardo Dalisay."

Julia, who played the role of Mara Silang, also made a special appearance in the serye's final episode:

Julia was announced to join the cast of Ang Probinsyano in July 2021 as Cooco’s leading lady. Speaking about joining the show and working with Coco, Julia said, "Siguro din yung comfortability namin sa isa't-isa, lalo ako, sobrang mahiyain ako, pero 'pag kasama ko siya, nare-relax [ako] and masaya. Masaya lang lahat."

