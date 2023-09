KC Concepcion On Being A Part Of A Broken Family: ‘Minsan mapi-feel mo mag-isa ka sa gitna’

While KC Concepcion has become known for being the daughter of one of showbiz’s most iconic love teams Gabby Concepcion and Sharon Cuneta, she opened up in a recent interview about how growing up with them separated can be a difficult experience.

Since her mom and dad both have their own families now, KC took it upon herself to make sure to have a close relationship with everyone. “Ako lang ang pilit talagang nakikipagkita sa lahat ng involved sa blended family ko. Feeling ko, parang naging responsibilidad kong maging okay sa lahat, and to make sure na may relationship ako sa lahat.

"Kasi family is very important to me. I love family,” she told Ogie Diaz.

She opened up more about her struggles. “Yung mga pamilya po na buo, yung hindi nakaranas ng hiwalayan, hindi nakaranas ng nawalay sa isa't isa, baka po mahirapan maintindihan yung mga blended family...

"O yung mga bata na katulad ko na lumaki sa kakaibang situation pagdating sa family. And even families na buo, hindi perfect. Kahit sabihin mong kumpleto naman ang pamilya mo, nandiyan ang nanay [at] tatay mo, tutok naman sila…

“May ate ka pa nga, may kuya ka pa nga, bakit hindi pa rin perfect? So, I think yun na yung acceptance ng tao na tayong lahat—ke buo ang pamilya, ke hindi. Minsan may lumalabas pa nga from broken family na mas gumanda pa yung buhay dahil sa experience niya.”

Further, KC shared that there were times she would feel lonely because of her family’s situation. “Alam niyo, siyempre, may pamilya na rin ang mother side ko, may pamilya na rin ang father side ko. Minsan, mapi-feel mo na mag-isa ka lang sa gitna.

“And ang important is gawin mo yung best mo na tratuhin mo nang tama, unang-una, yung sarili mo. Na, ‘Okay, tanggap ko na ito, yung pagkukulang sa buhay ko. Pero meron ako nito.'”

She said it’s not easy to get along with everyone in your family. “Hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon. May time talaga na puwedeng hindi kayo okay.

“I think, at the end of the day, level of maturity din iyan on both parts, na trabahuhin mo pa yung sarili mo, para mag-mature ka pa and mas maintindihan mo yung takbo ng mundo, and yung pinagdadaanan ng mga tao…

“Para ikaw, makokontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao hindi mo makokontrol, pero yung sarili mo you can control yourself. So, kung sakali man na merong away o hindi pagkakaintindihan, it’s okay. It will be okay.

“And kung magkamali ka man, you make sure na you’re a better person, don’t look back, tuluy-tuloy lang. And kung sino yung meant sa iyo, babalik sa iyo.”