McCoy De Leon Pens Heartfelt Message For Felize's First Birthday: 'Lahat-lahat gagawin ko para mapasaya ka lang, anak'

McCoy De Leon and Elisse Joson are marking a special milestone as their daughter Felize turned one on April 10, and to celebrate, the family flew to Bohol to mark the occasion.

Prior to departing for their trip, McCoy penned a very heartfelt message for his daughter. Posting a video and a photo of himself with Elisse and Felize, the actor titled his post, "Simpleng mensahe para sa aking anak."

McCoy began his message by writing, "Alam ko mayroon tayong selebrasyon at bakasyon sa malayong lugar para mapasaya ka namin, anak. Pero gusto lang rin malaman mo na ngayon eksaktong oras ng kaarawan mo. Naghanda ako ng munting salo-salo para mapasaya ka namin sa simpleng paraan, walang ayos, walang kahit ano."

According to McCoy, he feels very happy that his family is complete, adding, "Sobra na kung makita ka naming nakangiti (na dalawa pa ring maliliit na ipin.)." He continued, "Salamat sa mga ngiti mo tuwing naipapakita mong masaya ka sa amin, parang kami ang laging may kaarawan. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan 'yun anak. Ang tanging regalo ko sa ngayon, anak, ay pagmamahal na panghabangbuhay… Pangako 'yan."

McCoy hopes that as Felize grows up, she'll be able to read his message to make her smile. He wrote, "Ito ang patunay na sa unang taon mo dito sa mundo, lahat gagawin ko para mapasaya ka lang, anak. Mahal na mahal kita anak ko at ng mommy. Sobra."

Meanwhile, Elisse posted her excitement for Felize's first birthday as she wrote, "Felize is turning 1 in four days! Our little baby is turning 1." The post came with a video that showed Felize trying to smash the cutest cake with the help of McCoy.