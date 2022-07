Moira Dela Torre Mourns The Loss Of Her Personal Driver: 'Mami-miss ko tawa mo'

Moira Dela Torre is mourning the recent death of someone dear to her.

In an IG post on July 19, the singer shared a video wherein she compiled clips with her personal driver, Baj, who passed away.

"Kuya Baj, salamat po sa lahat," Moira wrote. "Hindi ka lang naging mabuti na driver sa 'kin, kundi mabuting kaibigan na rin. Lahat ng kaibigan ko at mahal ko sa buhay, mula banda hanggang kamag-anak, minahal mo rin."

Moira went on to thank Baj for being a source of emotional support throughout tough times.

"Hindi ko pa rin po alam paano magpaalam sa isang katulad mo, Kuya Baj," Moira added. "Kaya magpapasalamat na lang ako sa 'yo... Sa pagtahan sa 'kin sa mga araw na mag-isa ako at sa pag-patawa sa amin sa bawat pagkakataong mahanap mo."

"Pahinga ka na, Kuya. Mahal na mahal ka namin."

Our thoughts and prayers go out to Baj and his family at this time.

