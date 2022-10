Sarah Geronimo Apologizes To Her Estranged Parents: ‘Araw-araw ko po kayo nami-miss’

Making amends. Almost three years after her controversial wedding with Matteo Guidicelli, which reportedly caused issues with her parents, popstar royalty Sarah Geronimo took to Instagram to issue an apology.

In a lengthy post, she started by thanking her family and her faith for keeping her strong despite adversities. “Hindi ko po ito madalas gawin dahil gusto ko po mapanatiling pribado ang aking personal na buhay pero pinipili ko pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang Diyos, ang aking pamilya, at ang aming mga furbabies para sa inspirasyon na patuloy na maging malakas, masaya, at mapagmahal sa buhay anumang hirap at pagsubok ang aking kaharapin.”

She then proceeded to pen an appreciation message for her parents, also apologizing for hurting them with some of her life decisions. “Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito.. na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na nasaktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po. Sa aking mga magulang.. walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay niyo sa akin, sa aming magkakapatid. Lahat ng suporta at pag aaruga..ang inyong walang katumbas na pagmamahal, walang sino man ang pwedeng makapagpunan po nito.”

She tells them, “Mahal na mahal ko kayo.. daddy at mama ko. araw-araw ko po kayong nami-miss at naiisip.”

Sarah shares that if there’s one thing she learned from the experience, it’s that understanding is key and that there’s no such thing as perfection in life and in love. For her, families will thrive on fostering love and humility between each other, despite differences in choices and life decisions. “Kung meron man po ako natutunan sa sitwasyon na ito..ito ay ang pag-unawa at pagtanggap na walang perpekto sa buhay o pagmamahal mula sa ating mga tao lamang. Ang pinakaimportante ay ang pagpapakumbaba na tanggapin ang katotohanan na ito at pagtutulungan na maging mas mabuti at mapabuti ang buhay ng bawat isa lalong-lalo na sa isang pamilya.”

The singer-actress also aired her thoughts about the culture of public scrutiny. “Napakadali din para satin na manghusga at magbigay ng opinyon sa buhay ng iba. Wala tayong kontrol sa pag-iisip nila, ang pinakaimportante ay alam mo kung ano ang katotohanan sa puso mo.”

At the end of her post, she shared that her Geronimo family is and will always be her life inspiration. “Mula noon hanggang ngayon, kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Para sa inyo ang aking muling pagyakap sa musika at pagkakataon na muling makapagbigay ng saya at inspirasyon sa ibang tao. Ngunit bilang isang anak at kapatid, para sa akin, ang makasama kayo habang ako ay nabubuhay nang may pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga puso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang tagumpay at kaligayahan.”