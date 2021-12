Heaven Peralejo On Her New Approach To Love: 'Kailangan ko pumili ng tao na worth ng love ko'

It's been a year of new learnings according to actress Heaven Peralejo and she's sharing her thoughts about life, love, and *everything* in between.

In a recent virtual press conference for her upcoming film Happy Times, Heaven talked about her new approach to love, saying, "Siguro kailangan ko talagang pumili ng tao na super worth ng love ko, Actually, right now, parang wala talaga akong time para magkaroon ng relationship."

"Gusto ko munang i-take 'yung time na ito para makilala ko pa yung sarili ko—'yung mga gusto ko, mga ayaw ko, mga negotiables, and non-negotiables ko sa relationship or in life," she added.

The 22-year-old actress revealed that her family, friends, and even her pet dog helped her get over life's difficult times.

"Sa help ng family, friends, and ng loved ones, nagkaroon ako ng strength para malapgpasan ko 'yung bad times. Ngayon nasa ibang phase na ako ng life na sobrang at peace, na parang kahit kami lang ng dog ko, masaya na ako. Nandoon ako sa part ng buhay na contented ako."

Heaven also reacted to people's negative comments about her love life: "Masaya pa rin naman ako at the end of the day. Nagmahal pa rin naman ako nang tunay. Marami ring learnings. Ngayon, pahinga muna sa love life."

The actress is focusing on self-love nowadays, starting with gifting herself designer bags.

"Mahilig na pala ako ngayon sa mga bags. Buong buhay ko inuuna ko muna 'yung mga kailangan ko, like kotse muna or condo muna. Ngayong nakaluwag-luwag na at alam ko na nagawa ko na lahat, I think it’s time for myself naman."